Лапша быстрого приготовления стала любимой пищей москвичей

Формат гастробистро с его подчеркнутой демократичностью и неизменной лаконичностью в интерьере и меню явно прижился в Москве. Горожанам, причем независимо от их социального статуса, образования и уровня дохода, нравятся небольшие заведения, где за комфортную цену им обеспечен быстрый сервис, вкусная еда, ненавязчивая музыка и непринужденная атмосфера. Однако эта ниша стремительно заполняется, что одновременно стимулирует развитие творческого мышления у рестораторов. И, надо признать, иным время от времени удается найти вполне оригинальное решение.



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