Лапша быстрого приготовления стала любимой пищей москвичей

Именно так появился Ra’Men, совсем недавно открывший свои двери в паре сотен метров от Старого цирка на Цветном бульваре. Заведение принадлежит Михаилу и Денису Левченко, создателям бара "Герои" и крохотного японского бистро J’Pan, одного из самых популярных мест у столичных фуди.
Новый проект представляет собой рамен-бар, но не классический островной, а все же адаптированный к запросам современной западной аудитории. Здесь уважительно относятся к традиции, соблюдают технологии (на кухне имеется все необходимое оборудование), но более свободно работают с ингредиентами. За кухню отвечает Евгений Трофимов, выпускник известной японской школы Yamato и обладатель сертификата RamenSommelier.
Меню в заведении совсем короткое, но вместе с тем достаточно разнообразное. Его основу составляют рамены. Ближе всех к традиционной стилистике стоит, пожалуй, "шою сенсей" на смеси куриного и рыбного бульонов с добавлением лукового соевого соуса, соусов из сардин и соленой ламинарии, а также курицы, эноги, маринованного бамбука и яйца тамаго.
К этой конструкции, с одной стороны, примыкает "мимимисо-рамен" на чистом курином бульоне с мисо пастой, водорослями вакамэ и чипсами из корня лотоса, а с другой – "цунами", сделанный полностью на рыбном бульоне, приправленный креветками и грибами шимеджи.
Наконец, по условным краям этой гастрономической палитры расположены VforVegan на смеси овощного и грибного бульонов, а также "дерзкий хаката", созданный на основе наваристого бульона из свиных голов и свиных же хребтов. Его приправляют свиным мясом, пореем и свежей кукурузой.
Все рамены отдаются в течение пяти минут, хотя иной бульон, как оно и положено, может готовиться примерно сутки. Если блюдо принесут позже, его отдадут бесплатно. Порции огромные.
Помимо раменов в меню найдется еще кое-что интересное. Например, татаки из лосося в соевой глазури с авокадо, гедза со свининой (Трофимов добавляет в фарш корень имбиря и немного сакэ), карааге из курицы в панировке из рисовой муки (к нему нужно требовать какой-нибудь острый соус) и невероятно дерзкий по вкусу дайкон ким-чи, маринованный в мирине.
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