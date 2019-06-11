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Какие книги нужно успеть прочитать до выхода экранизации

Фото: www.globallookpress.com
Всегда приятно смотреть фильм, снятый по мотивам романа, уже прочитав книжный первоисточник. Есть возможность сравнить киноверсию и оригинал, да и вообще без предварительного чтения романа впечатления от фильма кажутся неполноценными. 
прочитано 234 раза

Книжный сервис ЛитРес решил предупредить читателей и подготовил подборку пяти примечательных романов, появление которых скоро ожидают на большом экране.

Куда ты пропала, Бернадетт? / Мария Сэмпл

Знакомьтесь, Бернадетт Фокс – мама 15-летней Би и жена компьютерного гения из Microsoft. Все считают ее странной, и есть из-за чего: все ее бытовые дела ведет удаленный виртуальный помощник в Индии, однажды она заснула на диване в аптеке, и еще она никогда не снимает темных очков. За два дня до Рождества и за день до отъезда с дочерью в Антарктиду Бернадетт бесследно исчезает. Все уверены – ее больше нет в живых. Но Би не готова в это поверить.



Шантарам / Грегори Дэвид Робертс

Главный герой автобиографического романа писателя Гнегори Дэвида Робертса скрывается от закона в индийском городе Мумбаи, где живет по фальшивому паспорту на имя Линдсея Форда. Здесь он оказался после того, как сбежал из австралийской тюрьмы строгого режима – должен был отбывать 19-летний срок заключения за грабеж. Линдсей намерен построить свою жизнь заново, но противозаконные дела не бросил – он участвует в разборках индийской мафии, торгует оружием и фальшивыми деньгами. А еще у него есть второе имя – Шантарам – которое дала ему женщина из трущоб.


Проект "Рози" / Грэм Симсион

Молодой, талантливый, успешный, но нелюдимый профессор генетики Дон Тиллман решает, что ему пора заводить семью. Он активно ходит на свидания, но дальше первого продвинуться не получается. Тогда Дон намеревается применить научный подход – он запускает исследовательский проект "Жена", с помощью которого планирует подобрать себе идеальную девушку. Она, конечно, не должна курить и быть непунктуальной спортивной болельщицей. Однако Рози Джермен курит, опаздывает, более за "Янкиз", да еще и работает барменом.


Уродливая любовь / Колин Гувер

У Тейт Коллинз нет времени на любовь, а Майлз Арчер не хочет любви. Но они не могут совладать с взаимным притяжением друг к другу. Так что молодые люди решают: их будет связывать только секс. При этом Майлз устанавливает правила: Тейт не должна спрашивать его о прошлом и надеяться на совместное с ним будущее. Получится ли у нее?




Как Старбакс спас мне жизнь / Майкл Гилл

Еще недавно у Майкла Гейтса Гилла была приличная должность в известном рекламном агентстве, любящая жена, дети, любовница. Но в одночасье все изменилось. С работы его уволил молодой руководитель, которого сам Майкл когда-то наставлял. Жена узнала о любовнице и подала на развод. Да еще и отсудила львиную долю имущества. Ко всему прочему у Майкла обнаружили рак мозга. При этом медицинской страховки у него нет. Но Майкл не опускает руки и решает устроиться на работу в Starbucks. 

11 июня 2019, 14:35

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