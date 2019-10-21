Муж не работает: как поднять его с дивана

Безусловно, в жизни каждого мужчины бывают периоды неудач, падений, депрессий. Мужчина имеет право на временную остановку, чтобы пережить негативные эмоции, переосмыслить, найти себя. В этот момент ему действительно нужна ваша эмоциональная поддержка. Не нужно ничего советовать, хвалите. За что? За его прежние достижения, вспоминайте их, восхищайтесь ими, рекомендует психолог, тренер международного уровня Александр Шахов.
Эксперт отмечает, что у мужчины есть короткое время, когда ему можно позволить бездействовать – семь дней. Если по истечении недели он начал делать попытки трудоустройства – искать объявления, ходить на собеседования, связываться с бывшими коллегами, спрашивать знакомых или осваивать новое направление деятельности – продолжайте его поддерживать, но спросите срок, когда он планирует получить первый доход. Это важно потому, что мужчина может оттягивать момент, когда перейдет от попыток к результатам.
"Если срок вышел, а толку от действий нет – время спросить, что происходит. Могут быть объективные причины, но чаще они субъективные. Время определиться: дать мужчине еще время или переходить к более решительным действиям. Если партнер все еще лежит на диване, смотрит телевизор или играет в компьютер, поступайте жестко: начинайте лишать его комфорта. Сначала предупреждаете, даете срок, затем лишаете", – советует Шахов.
Пример: если ты не устроишься на работу до конца недели, я продам телевизор. Бейте по больным точкам: развлечениям, еде, близости. Нет денег – нет еды. Нет денег – нет развлечениям. Точка. "Вечером деньги — утром стулья", – как говаривал великий психолог – монтер Мечников.
"Но это же скандал! Отношения разрушатся!", — воскликнут женщины. Если один из партнеров не выполняет свои обязанности в отношении другого, то нет никаких отношений, кроме отношений паразита и жертвы.
Да, будет нелегко. Да, будет скандал. Будьте к этому готовы. Заручитесь заранее поддержкой: эмоциональной и даже физической. "В итоге вашей активной стимуляции, мужчина либо начнет работать, либо уйдет и найдет себе новую жертву, на которой он будет паразитировать", – подытожил психолог.
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