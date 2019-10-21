Муж не работает: как поднять его с дивана

Он в депрессии, постоянно меняет место работы или оправдывается, что нет нормальных условий труда. Обещает, что вот-вот скоро начнет зарабатывать миллионы, нужно только немного времени. Если вам это знакомо, читайте советы практикующего психолога.

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