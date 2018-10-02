Куда недорого слетать в начале зимы

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Ноябрь и декабрь – не самые популярные месяцы для поездок. Но это время дарит хорошие возможности для небанального и экономичного отдыха, если угадать с направлением. OneTwoTrip по просьбе Dni.Ru подобрал несколько городов, приехав в которые в низкий туристический сезон, вы найдете чем заняться и заметно сэкономите бюджет.
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Рига

Отличное время увидеть "визитную карточку" Риги – Старый город. Загляните в один из крупнейших в Европе мотор-музеев с экспериментальными, гоночными и ретро-автомобилями или отправьтесь в необычную кинопрогулку по местам съемок известных фильмов и сказок. Именно в Риге снимали "Семнадцать мгновений весны" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Узнайте, какие еще киношедевры родились в этом уютном европейском городе, чтобы проложить собственный маршрут.

Рига. Фото: pixabay.com

Перелет – от 6721 рублей (9-12 ноября)

Проживание – от 349 рублей/сутки

Шенгенская виза – от 35 евро 

Обед в кафе – от 15 евро на одного

Милан

Милан – это больше, чем мода, шопинг и Дуомо. Посетите кулинарный мастер-класс шеф-повара, приготовьте традиционную итальянскую пасту, пиццу, десерт и получите сборник рецептов и диплом о прохождении курса. На следующий день отправляйтесь на экскурсию по Сан Сиро, чтобы посмотреть на футбольный стадион глазами тренера, игрока или журналиста, усильте впечатление, побывав в музее, посвященному двум городским командам, известным на весь мир, – "Интеру" и "Милану".

Милан. Фото: pixabay.com

Перелет – от 5698 рублей (19-23 ноября)

Проживание – от 556 рублей/сутки

Шенгенская виза – от 35 евро

Обед в кафе – от 17 евро на одного

Тбилиси

Убедитесь, насколько самобытна и гостеприимна соседняя Грузия! Загляните в недавно открывшийся после реставрации древний Скальный район Тбилиси, чтобы впечатлиться объектами ритуальной архитектуры, узнайте о гастрономическом достоянии страны, отправившись на экскурсии в местные сыроварни и винодельни, вспомните истории о великой любви и поэзии вместе с местными жителями и насладитесь колоритом узких улочек исторического центра.

Тбилиси. Фото: flickr.com/vshioshvili

Перелет – от 7874 рублей (20-24 ноября)

Проживание – от 1670 рублей/сутки

Обед в кафе – от 7 евро на одного

Берлин

Составьте свой личный список отличий Берлина от остальной Германии. В полной мере ощутите местный гастрономический дух, отдавая предпочтение стрит-фуду — каждый четверг на крытом рынке Markthalle Neun в Кройцберге проводят фестиваль уличной еды. Чтобы приобрести подарки, отправляйтесь в небанальные места – на блошиных рынках, например, можно отыскать отличные книги, дизайнерские украшения и антиквариат.

Берлин. Фото: pixabay.com

Перелет – от 5138 рублей (25-28 ноября)

Проживание – от 522 рублей/сутки

Шенгенская виза – от 35 евро

Обед в кафе – от 9 евро на одного

Ларнака

Зарядитесь позитивом перед новогодними праздниками, отправившись на теплый и солнечный Кипр. Несмотря на завершение пляжного сезона, в Ларнаке есть, чем заняться. В низкий сезон как никогда комфортно осматривать памятники античности, пробовать местные деликатесы в уютных семейных винодельнях и кафе и вдохновляться умиротворенностью на затерянных смотровых площадках.

Ларнака. Фото: pixabay.com

Перелет – от 5210 рублей (4-8 декабря)

Проживание – от 1085 рублей/сутки

Шенгенская виза – от 35 евро  

Обед в кафе – от 12 евро на одного

Тиват 

Уже на подлете к Тивату вы ахнете от восторга – взлетно-посадочная полоса упирается в морскую бухту, а сам город со всех сторон окружен горами. Погрузитесь в расслабленный темп жизни, прогуливаясь до курортного поселка Донья Ластва с архитектурой в венецианском стиле, а потом поезжайте в Старый Котор – классический средневековый город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тиват (Черногория). Фото: flickr.com/klamurke

Перелет от 6134 рублей (8-11 декабря)

Проживание от 1232 рублей/сутки

Шенгенская виза – от 35 евро  

Обед в кафе – от 10 евро

Минеральные Воды

Посетите музей авиации под открытым небом, а затем отправляйтесь на Терский конный завод, построенный полтора века назад и завоевавший славу во всем мире, чтобы во время экскурсии полюбоваться на чистокровных арабских лошадей. Усилить впечатления от визита в регион можно, побывав на плато Бермамыт с завораживающим видом на Эльбрус или доехав до Домбая – русской Швейцарии.

Минеральные Воды. Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine

Перелет – от 3169 рублей (15-18 декабря)

Проживание – от 400 рублей/сутки

Обед в кафе – от 500 рублей на одного.

2 октября 2018, 08:52

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