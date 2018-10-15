В Москве продолжили "японские" эксперименты

Не прошло и года с того момента, как в столице появился первый KU. Этот ресторан аутентичной японский кухни от всех прочих отличался неожиданно смелым совмещением сразу двух форматов – раменной и изакая.



Приблизительным аналогом первой можно считать нашу пельменную или чебуречную, то есть место предельно демократичное во всех смыслах слова. Что касается второй, то речь идет о полноценном гастробаре, заведении совершенно иного уровня – с компактным, но затейливым меню, где помимо японской классики нашлось место фьюжн в паназиатском стиле.

Такой неформальный взгляд на японскую кухню пришелся жителям мегаполиса по душе. Причем и простым москвичам, и продвинутым фуди и опытным экспертам. Недаром заведение удостоилось серебряной "Пальмовой ветви" за лучшую ресторанную концепцию 2017 года. Все это явно вдохновило создателей проекта – Дениса Иванова и Чузико Сирахаму – на дальнейшие эксперименты.

И вот в самом начале октября в Москве появился второй KU, на сей раз на Большой Грузинской. Концепция та же, хотя и с некоторыми новшествами. Главное – здесь появилось разу пять новых раменов. Обычно этот традиционный японский суп готовят на наваристом мясном (чаще свином) бульоне, в который добавляют лапшу, мясо, лук, вареное яйцо и кусочки водоросли нори. В новом KU немного отошли от традиции. Например, в ТанТанМен кусочки мяса заменили фаршем, а еще добавили кунжут и сладкую соевую пасту. Для Сукияки выбор пал на мраморную говядину, баклажаны и саке.

Найдется и полностью овощной рамен – с лапшой без яйца, грибами шиитаке, сладкой морковью, томатным чатни и хрустящими ростками сои. Наконец, есть Мазе Соба – "просто лапша без бульона", с красным и зеленым луком, вываренным салом, ростками бамбука и маринованным яйцом аджитама. И все это приправлено пикантным острым маслом.

Для тех, кто не чувствует в себе силы справиться с огромной (650 мл) порцией супа, есть широкий выбор закусок, а также блюда из рыбы и мяса.

Непременно стоит обратить внимание на пикантные татаки из лосося, на роллы Сегун, увенчанные ломтиками свежей клубники, на чудесные гедза – со свининой, креветками или яблоками (в качестве десерта), на приготовленное на Т-панне филе тунца, которое подают с печеным авокадо, на бок чой с грибами эноки и на тапиоку в кокосовом молоке, к которой добавляют кусочки манго.

А еще в заведении приличный выбор саке (найдется даже игристое), несколько сортов японского виски, пива и чая.

Средний счет – 1200 рублей.