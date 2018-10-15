Открыто новое экзотическое направление для отдыха россиян

Российские путешественники теперь смогут открыть для себя новое экзотическое направление. Туроператор Coral Travel объявил о запуске чартерной программы в Гамбию. Перелеты из Москвы в Банжул будут осуществляться авиакомпанией Royal Flight весь зимний сезон. Продавцы туров обещают, что эта небольшая страна удивит даже тех, кто уже объехал полмира.

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