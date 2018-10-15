Открыто новое экзотическое направление для отдыха россиян
На курортах Гамбии давно отдыхают туристы из Великобритании, Германии, Франции, Скандинавии и других стран Европы. Их привлекает высокое качество сервиса, развитая инфраструктура, живописное побережье Атлантики, природные парки, колониальная архитектура и, конечно, мягкий субэкваториальный климат. Зимы в регионе теплые и без осадков, температура воздуха с ноября по май достигает 25-27 градусов тепла. Тем, кто скучает по Египту: в Гамбии можно потискать нильских крокодилов и прикоснуться к таинственным древностям, таким как каменные круги Вассу. На сегодняшний день Гамбия – один из самых недорогих вариантов зимнего отдыха. Каникулы в этой стране придутся по вкусу и семьям с детьми, и молодежи, желающей ярко и весело провести каникулы, и парам, настроенным на романтический отдых на берегу Атлантического океана.
Гамбия – это небольшое государство в Западной Африке, расположенное вдоль одноименной реки и имеющее выход к Атлантическому океану. На берегу расположены прибрежные курорты с песчаными пляжами и отели, многие из которых стоят на первой линии и предоставляют гостям все необходимые услуги, в том числе систему all inclusive.
Какая же Африка без сафари! Гамбия предлагает интересные экскурсии в национальные парки, которые уникальны тем, что здесь водятся редкие представители животного мира. Например, в парке Абуко встречаются 52 разновидности животных, а в парках Биджило и Танджи обитают около 300 видов птиц. В некоторых заповедниках можно остановиться с ночевкой в эколоджах и понаблюдать за леопардами, гиенами, дельфинами и красивыми пернатыми.
Интересно будет совершить прогулку на лодке по реке Гамбия, посетить крокодиловую ферму, съездить на экскурсию в соседний Сенегал, прогуляться по мангровым лесам или насладиться пляжным отдыхом на берегу Атлантического океана. Обязательно попробуйте уникальное пальмовое вино, сок баобаба и блюда местной кухни, которая представляет собой синтез африканских и европейских традиций.
Как добраться: прямой рейс авиакомпании Royal Flight из Москвы в Банжул. Время в пути ~ 9 часов.
Подобрать и купить тур в Гамбию вы можете на сайтах туроператоров Coral Travel и SUNMAR.
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