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Lifestyle

В США объявился новый "самый красивый преступник"

Фото: twitter.com/famous_dred
Нового секс-символа интернета зовут Мехи Аланте Лаки, ему 20 лет. Молодой человек, укравший автомобиль, обладает редкой особенностью.
прочитано 152 раза

Арестованный в 2016 году Лаки, недавно подписал контракт с модельным агентством St.Claire Models и уже успел сняться в модной фотосессии. Популярность воришке обеспечила врожденная особенность.  У него гетерохоромия. Один глаз преступника голубой, а другой карий.Общественность и рекрутеры заметили Мехи на фотографии из участка. В Twitter он получил прозвище “тюремный крошка”. Молодой человек продолжает набирать популярность в Сети. На его личный Instagram подписалась уже 21 тысяча человек за последние три месяца. 

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История Мехи Аланте очень похожа на историю Джереми Микса, который в 2014 году обрел популярность в социальных сетях. Отсидевший год в тюрьме за торговлю нелегальным оружием молодой человек сейчас ходит по модным подиумам всего мира в новых коллекциях Phillip Plein.

Ранее в этом году англичанка Кэтти Кертис стала популярной в интернете после того, как полиция выложила ее снимки из участка в сеть. Ее разыскивали за неявку на судебные заседания. Ее землячка этим летом стала "самой сексуальной преступницей Англии", после того как полиция Великобритании распространила в интернете фоторобот подозреваемой в попытке угона автомобиля молодой девушки. Пользователи уверены, что это самый сексуальный фоторобот, который они видели. Несмотря на нарастающую популярность в сети, имя и возраст подозреваемой до сих пор неизвестны.


Автор: Михаил Войцеховский31 августа 2017, 13:14

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