Найдена самая сексуальная преступница

Полиция Великобритании распространила в интернете фоторобот подозреваемой в ограблении молодой девушки. Пользователи соцсетей сразу же присудили ей титул “самой сексуальной преступницей всей Англии”.

Юзеров не смутило серьезное преступление, в котором обвиняют девушку. Некоторые пользователи мечтают, чтобы девушка забралась к ним в машину. Другие просят поймать ее и отвезти к ним домой, но все сходятся в одном – это самый сексуальный фоторобот, который они видели. Несмотря на нарастающую популярность в сети, имя и возраст подозреваемой до сих пор неизвестны.

По словам полиции, 7 июня "стройная белая женщина ростом 1,7 метра со светлыми волосами и европейским акцентом" стояла на обочине дороги неподалеку от города Озуэстри. Девушка выглядела расстроенной, проезжавший мимо водитель остановился и опустил стекло, пытаясь узнать, что случилось. Сразу же подошел ее сообщник и открыл водительскую дверь, а девушка – пассажирскую. В этот момент хозяин машины нажал на педаль и уехал, оставив грабителей на дороге.

Офицер полиции Озуэстри Диана Лангфорд в комментарии Mirror сказала, что "это был ужасный инцидент, ставший для жертвы причиной большого стресса. Мы все еще пытаемся понять, что же там произошло, и просим всех, кто видел что-нибудь подозрительное на этой трассе, или саму попытку ограбления быстрее сообщать в полицию”.

Ранее в этом году англичанка Кэтти Кертис стала популярной в интернете после того, как полиция выложила ее снимки из участка в сеть. Ее разыскивали за неявку на судебные заседания. А американский преступник Джереми Мигс, арестованный за нелегальное владение оружием, стал невероятно популярен в сети и после выхода из тюрьмы подписал контракт с модельным агентством.