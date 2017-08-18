Японцы объяснили природу своих извращений

Ни для кого не секрет, что японцы скромны и сдержаны на работе, но очень пылки и неугомонны в спальне. Их сексуальная жизнь полна различных причуд, которые порой повергают в ужас европейцев. Эксперты попытались объяснить то, почему интимная жизнь жителей Страны восходящего солнца полна извращений.

По словам 36-летнего жителя Киото по имени Джуничи, все сексуальное поведение японцев направлено на продление активной жизни. "А активную жизнь продлевает активный секс. "Пар" эротических фантазий вредно держать в себе, его надо выпускать", – считает мужчина.

По словам Джуничи, японские мужчины редко могут реализовать свои бурные фантазии в постели с женой, так как слишком уважительно к ней относятся. "Супружеский интим в приличной японской семье не допускает даже полного обнажения супругов", – цитирует мужчину "Московский комсомолец".

К тому же, супруги обычно очень сильно устают на работе и им уже не до реализации фантазий друг друга. Именно поэтому японские мужчины предпочитают выпускать "пар" с помощью разного рода фетишей.

Самое распространенное развлечение японцев – токудаши. Это особый вид стриптиза, при котором танцовщицы сидят с раздвинутыми ногами, давая возможность всем желающим рассмотреть свои половые органы. "Токудаши полезно для мужского здоровья и в итоге готовит мужчину для супружеского же секса", – поясняет Джуничи.

Еще один популярный вариант досуга – получение удовольствия от грязных трусиков посторонней девушки. "Фетишизм как пристрастие к вещам, олицетворяющим секс с незнакомкой, у японских мужчин действительно в ходу. По той же причине необходимости реализации своих тайных эротических фантазий вне семьи, но и без реальной живой любовницы", – говорит Джуничи.