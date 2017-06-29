McDonald’s запустил сервис по доставке еды

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания запустила сервис по доставке еды в Москве. В программе пока участвуют шесть заведений, но постепенно их число будет расти.

Информация о новой услуге размещена в буклетах компании, сообщают "Ведомости". По словам менеджера McDonald’s на проспекте Мира, сервис начал работать 28 июня.

Еду на дом и в офис привозят из шести ресторанов, но зона действия услуги будет расширяться. Стоимость доставки составляет 99 рублей, минимальный лимит отсутствует. Заказ можно оформить через мобильное приложение UberEats, другие партнеры пока не рассматриваются.

Представитель McDonald’s в России подтвердила информацию о запуске сервиса. Работает он в тестовом режиме, пояснила директор по коммуникациям Uber Ирина Гущина.

Ранее сервис по доставке еды запустил один из главных конкурентов McDonald’s – сеть ресторанов быстрого питания KFC. Услугу предлагают 27 заведений в Москве и области, а также рестораны в десяти городах на Урале. Минимальная сумма заказа также не предусмотрена, а стоимость доставки зависит от адреса.