В продуктах McDonald's нашли смертельную опасность

Специалисты управлений Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области выявили в курином мясе, предназначавшемся для поставок в рестораны сети быстрого питания McDonald's, повышенное содержание антибиотиков и сальмонеллу. Компания утверждает, что до его заведений смертельно опасные угощения не доехали.

В ходе проверки предприятия компании Cargill в Тульской области в куриных котлетах "Макнаггетс", поставляемых в рестораны McDonald's, были обнаружены опасные для здоровья человека вещества. В частности, в партии куриного мяса весом в шесть тонн от ООО "Белгородские гранулированные корма" удалось выявить высокое содержание птичьего антибиотика фурозолидона, передает РИА ФАН. Специалисты отмечают, что в случае употребления такого мяса в пищу здоровью печени человека мог быть нанесен существенный урон.

Более того, в продукции уже другого поставщика – АО "Ярославский бройлер" – были выявлены сальмонеллы. Химические вещества – лекарственные препарат фурозолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан, говорится в сообщении на официальной странице Россельхознадхзора.

За выявленные нарушения Cargill был оштрафован на 300 тысяч рублей. Продукция общим весом свыше 18 тонн была направлена на утилизацию, а в отношении предприятия был введен режим усиленного лабораторного контроля. В пресс-службе McDonald's рассказали, что опасное для здоровья мясо в их рестораны не попало.

"Партия заблокирована и на предприятия McDonald's не попала", – цитирует РИА Новости сообщение компании. "Наш партнер выясняет детали и разбирается в ситуации с Россельхознадзором. Мы находимся в постоянном контакте с партнером", – добавили в пресс-службе.

