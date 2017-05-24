Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
Талантливая девушка очень радовалась возможности представить свою коллекцию на мероприятии столь высокого уровня. Во время показа Колосова следила за своими юными моделями, а потому совершенно не обратила внимание на экран позади сцены. Позднее она увидела фотографии. И ужаснулась.
Организаторы недели моды не просто перепутали российский и украинский флаги, но и предположили, что Анастасия – русский дизайнер, подписав ее выход как Russia. "Когда я увидела, у меня просто был шок. Я не понимаю, как на мероприятии такого уровня можно было допустить такой ошибки – выпустить украинского представителя под флагом агрессора", – рассказала дизайнер телеканалу ТСН.
В попытках восстановить справедливость (а именно – получить извинения) художница обратилась к итальянским организаторам недели моды. Как оказалось, среди них есть и россиянка, проживающая в Риме. Как сообщает ТСН, именно она отказала Колосовой в принесении официальных извинений.
Единственное, что предложили Анастасии – "поправить флаг" в фотошопе, но украинку не очень-то устроил подобный вариант. Многие эксперты из Украины уже упрекнули организаторов в "преднамеренном" оскорблении Колосовой. "Я уверена, что это было сделано специально. Особенно, когда выяснилось, что организаторы были из России", – считает представитель Ukrainian Kids Fashion Week.
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