Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага

Неделя моды в Риме ознаменовалась нешуточным скандалом. Оплошность организаторов очень задела украинского дизайнера Анастасию Колосову.

Талантливая девушка очень радовалась возможности представить свою коллекцию на мероприятии столь высокого уровня. Во время показа Колосова следила за своими юными моделями, а потому совершенно не обратила внимание на экран позади сцены. Позднее она увидела фотографии. И ужаснулась.

Организаторы недели моды не просто перепутали российский и украинский флаги, но и предположили, что Анастасия – русский дизайнер, подписав ее выход как Russia. "Когда я увидела, у меня просто был шок. Я не понимаю, как на мероприятии такого уровня можно было допустить такой ошибки – выпустить украинского представителя под флагом агрессора", – рассказала дизайнер телеканалу ТСН.

В попытках восстановить справедливость (а именно – получить извинения) художница обратилась к итальянским организаторам недели моды. Как оказалось, среди них есть и россиянка, проживающая в Риме. Как сообщает ТСН, именно она отказала Колосовой в принесении официальных извинений.

Единственное, что предложили Анастасии – "поправить флаг" в фотошопе, но украинку не очень-то устроил подобный вариант. Многие эксперты из Украины уже упрекнули организаторов в "преднамеренном" оскорблении Колосовой. "Я уверена, что это было сделано специально. Особенно, когда выяснилось, что организаторы были из России", – считает представитель Ukrainian Kids Fashion Week.