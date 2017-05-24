Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами

Восходящая звезда российского fashion-бизнеса, питерский дизайнер Кристина Белова представила свою новую коллекцию вечерних платьев “Flora”. Кадры с живописной фотосессии на Мальдивах попали в распоряжение редакции Dni.Ru.

О Кристине Беловой заговорили сразу после выхода ее первой коллекции “Русские мотивы”. Она успела принять участие в съемках нескольких фотопроектов и модных показах и стать лауреатом премии "LF City Awards-2016" в номинации "Молодой дизайнер года". Фотографии ее коллекции были опубликованы на страницах модных журналов "Grazia", "Lf City", "Cosmopolitan", "Lаdy time" и других. Кристина также выступила партнером многих международных конкурсов красоты в Америке, Индии, Сингапуре и Тайвани. А на конкурсе "Мисс Бриллиант Королева Мира", который прошел в феврале 2017 года в городе Тайбэй, представительница России выступала в ее костюме и завоевала титул Первой вице-мисс "Национальный костюм".

В апреле 2017 года дизайнер выпустила коллекцию "Flora", визитной карточной которой стали вечерние платья, украшенные вышивками ручной работы. По словам Кристины Беловой, коллекция получила название в честь древнеримской богини цветов Флоры.

В своей работе дизайнер использовала шелк, атлас, кружево, прозрачные материалы и даже кожу. Роскошь торжественных нарядов подчеркивают многоярусные пышные юбки, а также глубокие декольте и волнующе высокие вырезы, соблазнительно обнажающие женское тело.

Орнамент вышивки и ручной резьбы по коже был создан по авторским рисункам Кристины Беловой. Эти детали украшают корсеты и юбки вечерних платьев марки. Также в отделке вечерних туалетов дизайнер использовала бисер, паетки и золотую нить.

Настоящим хитом коллекции стало платье годе, которое своим кроем напоминает хвост русалки. Подчеркивающий изгибы женского тела силуэт "рыбий хвост" давно считается классикой вечерней моды, но в последние годы он стал особенно актуальным. Ну и, конечно же, не обошлось без модных платьев-бюстье, обнажающих плечи и декольте.

Тем, кто выбирает наряд для особого торжества, Кристина Белова предлагает обратить внимание на платья со шлейфами, которые являются неизменными символами вечерней моды.

Палитра коллекции “Flora” представлена в различных оттенках экзотических цветов. Главные фавориты в этом сезоне – изумрудно-зеленый, оттенок розовой вишни и пурпурный. Также нашли свое место в новой коллекции классический черный и золотой. Наиболее широко в коллекции представлена пастельная палитра – от нежного кораллового до благородного жемчужно-серого цвета.

Изысканным дополнением к вечерним платьям от Кристины Беловой стали дизайнерские украшения Александра Титкова. Изделия мастера для выхода в свет и съемок выбирают звезды шоу-бизнеса, театра и кино. В украшениях от AleksandrTitkov блистали на обложках журналов и TV Юлия Началова, Анжелика Агурбаш, Наталья Гулькина, Карнелия Манго , Оксана Казакова, Алена Кравец, Анна Калашникова, Алла Довлатова и многие другие.

Съемка новой коллекции для нескольких модных глянцевых журналов прошла на роскошном курорте The Sun Siyam Iru Fushi Maldives.

Курорт находится на атолле Нуну, всего в 45 минутах полета от международного аэропорта Мале. Он раскинулся на площади более 20 гектаров, и для размещения отдыхающих здесь доступны более 200 вилл различных категорий, большинство из которых имеют собственный выход к пляжу. Но одним из главных достоинств Iru Fushi считается местный спа-центр The Spa by Thalgo France, который неоднократно был удостоен международных наград.



