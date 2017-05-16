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Lifestyle

Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"

Спринг роллы с креветками. Фото: пресс-служба
Аутентичную национальную кухню экспортировать довольно сложно. Феномен локальных продуктов, вкусов, технологий и поколениями нарабатываемого кулинарного опыта на новом месте частенько дает сбой. Особенно если речь идет о таких развитых и очень специфических гастрономических культурах, как индийская, арабская, корейская, но особенно китайская. Тем поразительней успех "Китайских новостей", которые медленно, но верно продолжают разлетаться по российской столице.
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Очередной, уже третий по счету, ресторан аутентичной южно-китайской кухни в ее тайваньском воплощении открылся в конце марта на Новом Арбате. По словам Станислава Лисиченко, владельца и главного идейного вдохновителя проекта, выбор места был абсолютно закономерен. Этот район уверенно меняет формат, стремительно избавляясь от пересоленной гламурной пошлости 90-х и превращаясь в место для людей, где можно весело потусоваться, выпить с друзьями, но главное вкусно и недорого поесть. "Китайские новости" органично сюда вписались.

На кухне командует Анатолий Сон, известный москвичам по работе в "Маленькой Японии". Но активное участие в формировании меню традиционно принимают и сам Лисиченко, и бренд-шеф всей сети Сергей Югай.

Сяолунбао. Фото: пресс-служба 

Новый ресторан сохранил фирменную стилистику с открытой кухней и нарочито уличной эстетикой интерьера, но, прежде всего, с аутентичной едой, почти неадаптированной к европейскому вкусу.

В меню несколько десятков позиций – пельмени, лапша, рис, супы, барбекю и блюда на воке. Сяолунбао, как и положено, готовят на пару и строго под заказ, ибо есть их надо исключительно горячими. В качестве начинки традиционно используют свинину, курицу и морепродукты. Но поклонникам пельменей непременно стоит попробовать также жареные Го-Те с бараниной, которую китайцы обожают и справедливо считают деликатесом.

Сибас с лимонной травой. Фото: пресс-служба 

Супов немного, зато они охватывают всю палитру – от "целебного", чистого и деликатного, с курицей и кореньями, до нажористого томатного с морепродуктами. А домашний рыбный суп с грибами сянгу, густой, тягучий и пряный, разгоняет кровь не хуже крепкого кофе.

В разделе барбекю найдутся и свиные ребра, и курица с лимонным соусом, и утка по-пекински. Последнюю, правда, застать непросто. То ли ее делают совсем немного, то ли заказывают чаще, чем все остальное.

Суп с бараниной и дайконом. Фото: пресс-служба

Однако главным хитом заведения является, пожалуй, домашняя рисовая лапша. Ее здесь готовят на все лады. Отваривают и обжаривают, приправляют сырыми овощами, зеленью и перцем, сдабривают пряным соусом из арахиса и кунжута, сочетают с говядиной и креветками. Всю эту роскошь подают огромными порциями, но остановиться невозможно. Да, пожалуй, что и не нужно.

Средний счет – 1500 рублей.

Автор: Андрей Суворин16 мая 2017, 11:03

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