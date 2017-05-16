Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"

Аутентичную национальную кухню экспортировать довольно сложно. Феномен локальных продуктов, вкусов, технологий и поколениями нарабатываемого кулинарного опыта на новом месте частенько дает сбой. Особенно если речь идет о таких развитых и очень специфических гастрономических культурах, как индийская, арабская, корейская, но особенно китайская. Тем поразительней успех "Китайских новостей", которые медленно, но верно продолжают разлетаться по российской столице.

Очередной, уже третий по счету, ресторан аутентичной южно-китайской кухни в ее тайваньском воплощении открылся в конце марта на Новом Арбате. По словам Станислава Лисиченко, владельца и главного идейного вдохновителя проекта, выбор места был абсолютно закономерен. Этот район уверенно меняет формат, стремительно избавляясь от пересоленной гламурной пошлости 90-х и превращаясь в место для людей, где можно весело потусоваться, выпить с друзьями, но главное вкусно и недорого поесть. "Китайские новости" органично сюда вписались.

На кухне командует Анатолий Сон, известный москвичам по работе в "Маленькой Японии". Но активное участие в формировании меню традиционно принимают и сам Лисиченко, и бренд-шеф всей сети Сергей Югай.





Новый ресторан сохранил фирменную стилистику с открытой кухней и нарочито уличной эстетикой интерьера, но, прежде всего, с аутентичной едой, почти неадаптированной к европейскому вкусу.

В меню несколько десятков позиций – пельмени, лапша, рис, супы, барбекю и блюда на воке. Сяолунбао, как и положено, готовят на пару и строго под заказ, ибо есть их надо исключительно горячими. В качестве начинки традиционно используют свинину, курицу и морепродукты. Но поклонникам пельменей непременно стоит попробовать также жареные Го-Те с бараниной, которую китайцы обожают и справедливо считают деликатесом.







Супов немного, зато они охватывают всю палитру – от "целебного", чистого и деликатного, с курицей и кореньями, до нажористого томатного с морепродуктами. А домашний рыбный суп с грибами сянгу, густой, тягучий и пряный, разгоняет кровь не хуже крепкого кофе.

В разделе барбекю найдутся и свиные ребра, и курица с лимонным соусом, и утка по-пекински. Последнюю, правда, застать непросто. То ли ее делают совсем немного, то ли заказывают чаще, чем все остальное.



Однако главным хитом заведения является, пожалуй, домашняя рисовая лапша. Ее здесь готовят на все лады. Отваривают и обжаривают, приправляют сырыми овощами, зеленью и перцем, сдабривают пряным соусом из арахиса и кунжута, сочетают с говядиной и креветками. Всю эту роскошь подают огромными порциями, но остановиться невозможно. Да, пожалуй, что и не нужно.

Средний счет – 1500 рублей.