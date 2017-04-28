В московском баре подают коктейли с космической пылью

Команда миксологов Московского бара в отеле Four Seasons представила коллекцию новых коктейлей, посвященную российской и советской культуре, известным личностям и событиям XIX-XX веков.

При составлении коктейлей в своих рецептах они использовали русские ингредиенты: щавель, джем из еловых шишек, сибирьковый сбитень, шиповник, шелковица, квас, пена из хрена с сибирским медом, топленое и сгущенное молоко, ромашка и многие другие.

Среди новинок коктейль "Пушкинский пунш" (поговаривают, что любимым напитком писателя был ром), "Тайна Павловой", названный в честь балерины Мариинского театра, коктейль "6,37", созданный в честь знаменитого спортсмена Сергея Бубки и его прыжка, вошедшего в историю, "В.С.В.", посвященный творчеству В. Высоцкого, коктейль "Поехали", а также "Фаберже флип", "Великий оратор Ленин" и другие.

Рецепт коктейля "Поехали": Джин 50 мл; ликер черная смородина; варенье из шелковицы; сок свежего лимона. Все ингредиенты смешать со льдом и любовью в шейкере. Бармены "Московского" сверху украшают коктейль облаком из сахарной ваты с космической пылью, секретные ингредиенты которого они не раскрыли.





