В московском баре подают коктейли с космической пылью
При составлении коктейлей в своих рецептах они использовали русские ингредиенты: щавель, джем из еловых шишек, сибирьковый сбитень, шиповник, шелковица, квас, пена из хрена с сибирским медом, топленое и сгущенное молоко, ромашка и многие другие.
Среди новинок коктейль "Пушкинский пунш" (поговаривают, что любимым напитком писателя был ром), "Тайна Павловой", названный в честь балерины Мариинского театра, коктейль "6,37", созданный в честь знаменитого спортсмена Сергея Бубки и его прыжка, вошедшего в историю, "В.С.В.", посвященный творчеству В. Высоцкого, коктейль "Поехали", а также "Фаберже флип", "Великий оратор Ленин" и другие.
Рецепт коктейля "Поехали":
Джин 50 мл; ликер черная смородина; варенье из шелковицы; сок свежего лимона.
Все ингредиенты смешать со льдом и любовью в шейкере. Бармены "Московского" сверху украшают коктейль облаком из сахарной ваты с космической пылью, секретные ингредиенты которого они не раскрыли.
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