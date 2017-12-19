Дочь Кадырова произвела фурор на модной премии

В Москве проходит ежегодная церемония вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018. Дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила на ней премию за показ коллекции женской одежды "Горная жемчужина".





В настоящее время Айшат является президентом и креативным директором дома моды Firdaws, созданным ее матерью Медни Кадыровой в 2009 году. А 20 октября этого года в рамках Mercedes Benz Fashion Week в медиацентре столичного парка "Зарядье" прошел показ второй коллекции для женщин дочери главы Чечни "Горная жемчужина". В ней 50 платьев и аксессуаров.

"Айшат, вы по-настоящему достойны этой премии, потому что ваш бренд сегодня стал очень интернациональным", – цитирует фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер РИА Новости. "Очень красивое fashion-show, которое я видела последний раз: цвета, материалы, само шоу. Чувствуется, что вы вложили в этот бренд всю свою душу", – добавила во время вручения награды Вербер.

Напомним, марте 2017 года Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию эксклюзивных нарядов. Гостями показа стали многие российские звезды: актриса Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова и Алена Водонаева, телеведущая Ольга Бузова, журналист Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, ее супруг, фигурист Евгений Плющенко, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей и другие.

Как писали Dni.Ru, в эксклюзивном интервью девушка призналась, что замужем. С будущим супругом она познакомилась за две недели до свадьбы. Спутником Айшат жизни стал 19-летний сын погибшего друга главы Чеченской Республики.