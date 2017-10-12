Дочь Кадырова везет свою красоту в Москву

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат представит в Москве свою новую коллекцию одежды. Показ роскошных нарядов дизайнера пройдет в парке "Зарядье".

Айшат Кадырова представит свою коллекцию одежды "Горная жемчужина" 20 октября. Показ моделей дизайнера пройдет в медиацентре парка "Зарядье" в рамках Mercedes Benz Fashion Week, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка. Известно, что в этот день вход на территорию отдыха ограничен не будет.

Напомним, Айшат Кадырова возглавляет дом моды Firdaws в Чечне с 2016 года. Компания была основана в 2009-м ее матерью Медни Кадыровой.

В марте 2017 года Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию эксклюзивных нарядов. Гостями показа стали многие российские звезды: телеведущая Ольга Бузова, актриса Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова и Алена Водонаева, журналист Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, ее супруг, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие.

После громкого успеха Айшат дала эксклюзивное интервью, в котором призналась, что замужем. С будущим супругом девушка познакомилась за две недели до свадьбы. Ее спутником жизни стал 19-летний сын погибшего друга главы Чеченской Республики. "Вообще, он отличный парень", – заверила Айшат.