Дочь Кадырова рассказала о "тайном" замужестве

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова дала интервью глянцевому журналу Tatler. 18-летняя Айшат рассказала о муже и взаимоотношениях с отцом.

Дочь Рамзана Кадырова старается не распространяться о замужестве, отмечает издание. С будущим супругом девушка познакомилась за две недели до свадьбы. Ее спутником жизни стал 19-летний сын погибшего друга главы Чеченской Республики. "Вообще он отличный парень", – заверила Айшат.

По ее словам, в Чечне представительницы прекрасного пола во всем советуются с мужьями, но никто не мешает им получить образование. "Среди наших женщин есть поэты, государственные деятели, врачи, журналисты. Главное – чтобы все они были в религии. Если женщина соблюдает правила Священной книги, то станет и идеальной женой, и идеальной мамой. Поэтому и разводов у нас меньше", – цитирует Айшат URA.RU.

Упомянула она и об отношениях в семье. Выяснилось, что вопреки кажущейся строгости глава Чечни очень отзывчив и с радостью принимает советы дочерей, передает Oane.

В заключение Айшат рассказала о своей коллекции одежды, показ которой недавно прошел в Чечне. Она долго работала над образами, изучая особенности национальных костюмов в архивах библиотеки и по старым фотографиям. Мусульманская мода – это традиции, изящество и скромность, подчеркнула дочь Кадырова.