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Lifestyle

Главные события Москвы с 17 по 23 ноября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press
Настольные и компьютерные игры, оперная классика и юбилеи культовых рок-групп, театральные премьеры и новинки кино – неделя будет яркой и насыщенной. А Dni.Ru помогут сориентироваться и расскажут о самых значимых событиях ближайших семи дней.
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17 ноября, пятница

В ГлавClub Green Concert отметит свое 20-летие группа "Чичерина". Весь юбилейный год музыканты катались по стране с программой "20 лет в пути", куда вошли избранные хиты и новые песни. И вот, наконец, и московские поклонники смогут услышать свои любимые песни вживую. У них есть отличная возможность спеть "Ту-лу-ла" всем залом.

В джаз-клубе "Академический" даст концерт Владимир Кузьмин. Артист стал заниматься творчеством уже в раннем детстве, и вот за более чем 40 лет творчества у него в активе 28 сольных альбомов и два альбома в составе рок-группы "Динамик" – всего более 200 песен. За его плечами сотрудничество с Аллой Пугачевой в начале 80-х, совместное участие с ней в фестивале "Песня Года" и фестивале итальянской песни в Сан-Ремо. Гости смогут вживую услышать многие хиты, такие как "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя никогда", "Семь морей" и "Симона".

Владимир Кузьмин. Фото: GLOBAL LOOK press

18 ноября, суббота

В Доме Союзов выступит звезда проекта "Голос", джазовая певица Мариам Мерабова с программой "Сто часов счастья". Артистка исполнит вместе с коллегами известные мелодии из золотого фонда советской песни, а также хиты из голливудских кинолент. Мариам обладает выдающимися вокальными возможностями, мощной энергетикой и сценическим обаянием. Каждый ее концерт – праздник для тех, кто ценит и любит джазовую музыку.

Мариам Мерабова. Фото: 1tv.ru

В арт-кафе "Стакан" отыграет концерт столичная инди-рок группа "Теория Заговора", которая в последний раз вживую исполнит целиком все композиции со своего первого альбома "Карпы". Тексты песен на этом альбоме в метафорической форме повествуют об одиночестве и мистических поисках человека в огромном городе. Выступление будет сопровождаться видеорядом, созданным режиссером-клипмейкерм Алексеем Грином. Специальный гость – группа "Рада и Терновник", которая отыграет 40-минутный сет.

В ресторане Maritozzo гостей ждет приятный сюрприз: готовить для них будет Гаэтано Тровато, шеф-повар и владелец ресторана Arnolfo. Маэстро итальянской кухни приобрел за годы работы уникальный опыт. Он и его заведение имеет две звезды Michelin, три звезды Луиджи Веронелли, награды в номинациях "Лучший молодой шеф-повар". Основа его блюд – ингредиенты из Сиены и Тосканы, поэтому предстоящий ужин в Maritozzo будет состоять из классических блюд, характерных для этих провинций. Также гостей будет ждать бесплатное винное сопровождение, составленное сомелье Maritozzo Сергеем Голубевым.

В клубе RED выступит группа The Crystal Method с юбилейной программой "20 Years Tour!". Это будет первый концерт коллектива в Москве, причем диджеи Кен Джордан и Скотт Киркленд вместе выйдут на сцену после длительного перерыва. Музыканты создают интересную, самобытную и запоминающуюся танцевальную электронную музыку. Поклонники могут рассчитывать на мощное живое шоу с множеством сюрпризов от именитых музыкантов. Кроме своих долгожданных новинок The Crystal Method исполнят и известные композиции из компьютерных игр и саундтреки к фильмам.

The Crystal Method. Фото: GLOBAL LOOK press

18 и 19 ноября в Гостином дворе пройдет фестиваль "Игрокон". Мероприятие даст возможность гостям увидеть все богатство и разнообразие мира настольных игр. Всего будет представлено более 1000 игр, в которые можно будет принять самое активное участие. А если пройти предварительную регистрацию, то можно будет сразиться в чемпионатах и побороться за призы. Также будут работать различные тематические зоны, пройдет дефиле косплеев, конкурс пиратских костюмов и аукцион настольных игр. Специальные гости – актриса и телеведущая Александра Власова, актер Кирилл Мелехов и шоумен Гавриил Гордеев (Гавр). Ведущий – шоумен Денис Косяков.

19 ноября, воскресенье

В Колонном зале Дома Союзов состоится концерт "Любимые песни" Мужского хора при Московском Сретенском монастыре. Специальный гость вечера – Александра Пахмутова. В нынешнем составе хора, который существует с момента основания монастыря в 1397 году уже более 600 лет, семинаристы, студенты Сретенской семинарии, выпускники Московской духовной семинарии и академии, а также вокалисты из Академии хорового искусства, Московской консерватории и Гнесинской академии. В репертуаре хора произведения духовной музыки, записи русских народных, казачьих песен, дореволюционных и советских городских романсов.

Александра Пахмутова. Фото: GLOBAL LOOK pressAnatoly Lomohov

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут комическую оперу "Тайный брак". Эта опера Доменико Чимарозы уникальна тем, что является единственной в истории мирового театра, полностью "сыгранной на бис" сразу же после премьерного показа 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены – настолько постановка понравилась императору Леопольду II. "Тайный брак" – классика итальянской комической оперы с яркими сценическими зарисовками со множеством ансамблей, а в финале участвует весь актерский состав, задействованный в постановке.

В Stadium Live выступит Луис Фонси, музыкант, который прославился на весь мир благодаря своему абсолютному хиту "Despacito". Музыкальный клип на эту песню на Youtube посмотрели 4,3 миллиарда раз, что абсолютным является рекордом на сегодняшний день, оставляя позади незабвенный "Gangnam style". И вот пуэрториканский певец, сотворивший главный хит 2017 года, впервые даст концерт в Москве.

Луис Фонси. Фото: GLOBAL LOOK press

20 ноября, понедельник

В парке "Музеон" с 20 ноября по 10 декабря ко Дню героев Отечества пройдет выставка, организованная благотворительным фондом "Память поколений", которая расскажет о героях нашей страны. Фотографы, имевшие опыт работы с мировыми звездами, создали серию фотоснимков с участниками боевых действий, кавалерами боевых наград, спортсменами-паралимпийцами. Проект получил название "Герои России, какими их не видел никто". В фонде отмечают, что выставка призвана показать, как люди, смелые, интересные, спортивные и целеустремленные мужчины, у которых ограничены возможности, сохраняют свою волю и силу духа. Их примеры могут послужить мотивацией для многих – как инвалидов, так и обычных людей.

21 ноября, вторник

В  Театральном центре "Вишневый сад" пройдет Премия TRiCK, на которой выберут лучших иллюзионистов России. Из многочисленных талантов (из России, Украины, Эстонии, Болгарии, Германии), которые присылали на рассмотрение свои заявки, были отобранны лучшие кандидаты, которые поборются за главный денежный приз в размере 500 000 рублей. На мероприятии выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, а затем компетентное международное жюри при учете результатов голосования интернет-пользователей, объявит имена лучших.  

Фото: tricktv.ru

В Театре на Юго-Западе покажут комедийный спектакль "Слишком женатый таксист". Главному герою удается невозможное – жить двойной жизнью и иметь две семьи. Все дело в удобном рабочем графике таксиста, который позволяет отлучаться и успевать и там и там. Но однажды таксист спасает старушку, и все начинает идти наперекосяк. Это легкая веселая комедия, которая поможет отрешиться от серых будней и получить заряд позитива.

21 и 22 ноября в Stadium Live пройдет крупное киберспортивное мероприятие – финал международного турнира Adrenaline Cyber League по Dota 2. За право называться лучшей поборются четыре команды: Na'Vi, Mousesports, Virtus.Pro и Team Empire. Победитель получит призовые в размере 50 000 долларов. Напомним, что Dota 2 является одной из самых популярных и зрелищных киберспортивных дисциплин в мире.

Фото: vk.com/navi

22 ноября, среда

C 22 по 25 ноября в ювелирном доме "Эстет" пройдет Российский Форум Маркетинга-2017. Гости смогут пообщаться с лидерами мнений и руководством крупных и средних компаний. Эксперты и спикеры проведут тренинги и воркшопы для участников, помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса, от разработки финансовой стратегии до анализа таргетированной рекламы в интернете. Принять участие в мероприятии можно при предварительной регистрации.

23 ноября, четверг

В Центральном Доме Актера им. А.А. Яблочкиной покажут спектакль "Эмигранты" по пьесе Славомира Мрожека. По сюжету два эмигранта, интеллигент и пролетарий, встречают вместе Новый год, и их общение перетекает в откровенный разговор о жизни, свободе и рабстве. Эти люди обладают двумя разными мировоззренческими позициями и начинают окунаться в реальности друг друга. Постановка содержит как юмор, острое и глубокое содержание, которое делает ее в наши дни очень актуальной.

Фото: rfcda.ru / Дм Преображенского

В Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой состоится премьера остросюжетной комедии Московского Частного Театра Драмы и Комедии "Смертельный номер или клоуны из Парагвая". Главные роли исполняют Эвелина Бледанс и Дмитрий Миллер. Сюжет разворачивается в гримерной одного из европейских цирков. В замкнутом пространстве находится именитый укротитель львов, влюбленный в жену городского мэра, пара парагвайских клоунов с контрактом на убийство и другие артисты. Тут-то и происходят с персонажами неожиданные комичные ситуации. Но можно быть уверенными – в финале победит любовь.

В "Крокус Сити Холле" легендарная отечественная рок-группа "Наутилус Помпилиус" отметит свое 35-летие. Вячеслав Бутусов и сотоварищи представят зрителям абсолютно новую программу, в которую войдут самые известные песни прошлых лет, которые получат новое прочтение. "Наутилус Помпилиус" появился на сцене в 1982 году в знаменитом Свердловском рок-клубе. Многие песни коллектива можно по праву считать народными.

В сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" на экраны выйдет фильм Элины Суни "Мой лучший друг". Это история, основанная на реальных событиях, рассказывает о научной разработке и внедрении авиационных двигателей в строительство турбин на газопроводах в 70-х годах XX века. По сюжету талантливый и красивый советский студент Андрей Артамонов внезапно проваливает защиту курсовой, где содержится возможный прорыв в области газовой промышленности. Автор уж было забывает о своем проекте, однако через годы ему приходится вспомнить о своих наработках и сделать нелегкий выбор между успешной карьерой в Москве и студенческой мечтой.

 

Автор: Василий Ручкин17 ноября 2017, 10:42

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