"Дерзкая" грудь Меланьи Трамп вызвала возмущение в Сети

Первая леди США Меланья Трамп в очередной раз оказалась в центре внимания пользователей соцсетей. На этот раз супругу американского лидера раскритиковали за слишком сексуальный и легкомысленный наряд для благотворительного вечера в Белом доме.

Меланья Трамп появилась на мероприятии в кокетливой малиновой юбке с завышенной талией и обтягивающем белом топе, который до неприличия подчеркнул пышную грудь первой леди. Довершали странный образ красотки розовые лодочки на шпильке.

Многие пользователи Сети посчитали, что первой леди США не пристало выходить в свет в столь сексуальном наряде. Некоторым показалось, что первая леди выделила грудь, словно порноактриса. Однако нашлись и те, кто посчитал, что критика в адрес Меланьи – не что иное, как зависть.

"Если она красивая, то это не значит, что она плохая", "Восхитительная женщина", – написали пользователи. Глядя на юбку Меланьи с игривыми оборочками, комментаторы предположили, что она увлеклась латиноамериканской культурой.

Наряды Меланьи Трамп неизменно привлекают внимание интернет-пользователей и журналистов. Ранее первая леди возмутила общественность тем, приехав в пострадавший от стихийного бедствия штат Техас в неуместной одежде. Для визита к пострадавшим она надела обтягивающие сексуальные брюки и туфли-лодочки на высокой шпильке.