Принц Гарри поиздевался над Меланьей Трамп

Как видно на снимке, принц Гарри позирует рядом с Меланьей, параллельно показывая "козу". Жест британца сделан явно исподтишка, чтобы первая леди США ничего не заметила.

Пользователи Сети стали выдвигать версии того, что же означает "коза" принца Гарри. Некоторые комментаторы шутливо заметили, что, вероятно, представитель монаршей династии – Антихрист, так как его жест – известный "знак дьявола". Более позитивно настроенные пользователи предположили, что таким образом Гарри подал знак своей невесте Меган Маркл, ведь на рокерском языке "коза" означает "я люблю тебя".

Prince Harry meeting FLOTUS and making devil hand sign. Is that a Hi Donald, or I'm Here So I Won't Get Fined? pic.twitter.com/BN61WH3dGx

Нашлись и те, кто посчитал, что таким образом британский принц поиздевался над Меланьей, отомстив ее супругу Дональду Трампу за грубость в адрес Кейт Миддлтон, жены его старшего брата. Ранее президент США резко прокомментировал новость о том, что журналисты сфотографировали супругу принца Уильяма загорающей топлес. "Кейт Миддлтон прекрасна, но она не должна была загорать обнаженной. И винить в этом она может только себя", – заявил Трамп.

Need more proof Prince Harry is the anti-christ. Look at his right hand. The sign of the devil. He kept his hand there while taking pictures pic.twitter.com/3481bP2Oxu