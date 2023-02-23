Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля

Выходной в честь 23 февраля — отличный повод провести день дома в компании старых советских фильмов. Тогда снимали разное кино: и о дружбе, и о любви, и братстве, и долге. "Дни.ру" специально к празднику подготовили подборку пяти любимых советских фильмов. Искренние эмоции и настоящие чувства гарантированы.
"Дорогой мой
человек", 1958 год
Честный врач всю жизнь хранит верность одной женщине — Варе. После начала войны жизнь подбрасывает ему жестокое испытание. Варя станет его пациенткой на операционном столе. Фильм снят по роману Юрия Германа.
"Летят журавли",
1957 год
История о людях, чьи жизни навсегда изменила война. Картина рассказывает о влюбленной паре, которой пришлось столкнуться с мировыми событиями. Не все смогут пройти испытание расстояние, временем и потерями достойно.
"Они
сражались за Родину", 1975
Фильм Сергея Бондарчука, посвященный подвигу рядовых солдат. Именно они, как никто другой, знают, что такое цена победы.
"Офицеры", 1971 год
"Есть такая профессия — родину защищать".
Культовый фильм, из которого в народ ушла цитата. История двух мужчин, пронесших дружбу через всю жизнь и все испытания.
"В бой идут
одни старики", 1973
Молодым выпускникам летных училищ предстоит пройти радость первой победы, узнать вкус боевой крови, найти "своих" среди "чужих". И для каждого наступит день финального боя.