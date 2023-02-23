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Кино
Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля

Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля

Подборка фильмов в праздничный день.
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Выходной в честь 23 февраля — отличный повод провести день дома в компании старых советских фильмов. Тогда снимали разное кино: и о дружбе, и о любви, и братстве, и долге. "Дни.ру" специально к празднику подготовили подборку пяти любимых советских фильмов. Искренние эмоции и настоящие чувства гарантированы.

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"Дорогой мой человек", 1958 год

Честный врач всю жизнь хранит верность одной женщине — Варе. После начала войны жизнь подбрасывает ему жестокое испытание. Варя станет его пациенткой на операционном столе. Фильм снят по роману Юрия Германа.

"Летят журавли", 1957 год

История о людях, чьи жизни навсегда изменила война. Картина рассказывает о влюбленной паре, которой пришлось столкнуться с мировыми событиями. Не все смогут пройти испытание расстояние, временем и потерями достойно.

"Они сражались за Родину", 1975

Фильм Сергея Бондарчука, посвященный подвигу рядовых солдат. Именно они, как никто другой, знают, что такое цена победы.

"Офицеры", 1971 год

"Есть такая профессия — родину защищать".

Культовый фильм, из которого в народ ушла цитата. История двух мужчин, пронесших дружбу через всю жизнь и все испытания.

"В бой идут одни старики", 1973

Молодым выпускникам летных училищ предстоит пройти радость первой победы, узнать вкус боевой крови, найти "своих" среди "чужих". И для каждого наступит день финального боя.

Кадр из фильма "Летят журавли"
Автор: 23 февраля 2023, 06:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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