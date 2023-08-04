Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей

Умерла Ирина Мирошниченко Тесты Наследство Ирины Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном видеТолкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде "Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью Лучший оберег для дома: наддверная царская мантраЛучший оберег для дома: наддверная царская мантра

Лента новостей

Четверг 3 августа

00:02Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей 23:57В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца 23:50Россиянам порекомендовали носить в жаркую погоду одежду из натуральных тканей 23:46Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце 23:40Диетолог: Сливы способны препятствовать старению 23:26Что делать в случае потери багажа? Ответил юрист 23:09В России стало больше условий для возникновения ураганов и смерчей 22:12Психолог: Недостаток общения у подростков приводит к тревожности 21:54Исследование: 40% любят арбуз больше дыни 20:41Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби: Создает неправильное впечатлений у детей 18:30"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы 16:20Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте 16:00Три развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко 15:00Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство 14:50"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко 13:34Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко 12:57Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь 11:43"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача 09:06По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку 08:03"До сих пор проедаем наследство": Шукшина вспомнила Советский Союз 06:05Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина 04:10Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии 02:09Часть россиян лишают компенсации за неиспользованный отпуск 00:03"Как мило!": кот решил подружиться с оленем (видео) 23:58Авиаэксперт: Риск столкновения самолета с птицами выше всего при взлете 23:53Более 44% россиян никому не дают денег в долг 23:37В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей 23:14Синоптики предупредили россиян о сильной жаре в Москве с 3 августа 22:47Исследование: Почти половина россиян чувствуют себя одинокими 22:30Юрист назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине 21:59Эксперт: Путешествовать по России на автобусах с гидами 21:22Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов 20:17Звезда фильма "Жмурки" Григорий Сиятвинда о любимом сказочном персонаже: Такой жанр 18:20Решетова сделала откровенное признание: Не переживает из-за отъезда сына 17:03"Обнимаю нашего новорожденного": Стриженова разместила фото 16:30"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми 14:23Королева о разладе в семье: Бывают шероховатости 13:34Подруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 11:00"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем? 04:12"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы 02:03Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция 00:01Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе 23:50Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии 23:40Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину 23:30Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер 23:15В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей

Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей
103

В России каждый час происходит что-то страшное, но это не повод забывать о чудесах, которые нас окружают. Стоит присмотреться внимательнее, и кругом будут не враги, а добрые люди.

В последнее время СМИ активно сообщают о происшествиях на водоемах, которые произошли с детьми. Все это, конечно, грустно, но есть и другая сторона медали: некоторые инциденты закончились без жертв. Спасение утопающих стало возможным, благодаря простым людям, которые оказались поблизости — добро не дремлет.

Три хорошие новости:

1. URA.RU пишет, что студент из Перми увидел на пляже в Закамске барахтающегося в воде человека. Это был мальчик, который тонул и звал на помощь. Она вовремя подоспела: парень ринулся в воду и вынес ребенка на руках. Бедолага так испугался, что не сразу вспомнил, с кем из взрослых пришел. Студент передал спасенного мальчугана бабушке.

2. Сайт "Вести Подмосковья" делится чудесной историей, которая произошла в деревне Негомож городского округа Коломны. Возле местного водоема, когда в нем тонула девочка, волею судьбы находилась женщина-полицейский. Вместе с двумя мужчинами, которые были на берегу, дитя вытащили из воды. Девочка оперативно получила первую помощь и в итоге была спасена. Выяснилось, что она хотела научиться плавать, но не рассчитала свои силы и глубину.

3. Портал "Царьград" тоже описывает яркий случай на тему. В парке города Барнаула трое ребят переплывали водоем, где купаться запрещено. Один из них начал тонуть и закричал, тогда неравнодушный прохожий бросился на подмогу: вынес мальчика на берег и тем самым спас его жизнь

"Запомните – в таких ситуациях нет чужих детей", — отметил один из пользователей Сети, когда узнал об этой истории.

4 августа 2023, 00:02
Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

13 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: zelenograd.ru / соцсети
Фото: &quot;Авито&quot;
Фото: соцсети
Фото: Stray
Фото: Pet Alliance of Greater Orlando
Фото: Pet Alliance of Greater Orlando
Фото: Pet Alliance of Greater Orlando
Фото: Pet Alliance of Greater Orlando

По теме

Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям

В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца

В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца
В Москве сотрудники полицейские задержали гражданина Киргизии, который был объявилен в международный розыск из-за подозрений в нескольких преступлениях.

В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей

В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей
Гражданин Нигерии совершил преступление в российской столице.

Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер

Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер
Скончался советский и российский композитор Александр Колкер.

В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера

В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера
На востоке Москвы произошел инцидент.

В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников

В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников
В российской столице сотрудниками полиции задержаны участники преступного сообщества.

Выбор читателей

02/08Срд"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 02/08СрдШтурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 02/08СрдПодруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 03/08ЧтвПо стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку 02/08Срд"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми 03/08ЧтвМогила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте