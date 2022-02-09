На западе Москвы обрушилась крыша ангара

На западе российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что на улице Рябиновая обрушилась крыша ангара.
Находившихся внутри помещения людей эвакуировали, передает АГН "Москва". Обстоятельства случившегося выясняются.
На западе российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что на улице Рябиновая обрушилась крыша ангара.
Находившихся внутри помещения людей эвакуировали, передает АГН "Москва". Обстоятельства случившегося выясняются.
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