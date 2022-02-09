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Происшествия

На западе Москвы обрушилась крыша ангара

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На западе российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что на улице Рябиновая обрушилась крыша ангара.

Находившихся внутри помещения людей эвакуировали, передает АГН "Москва". Обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: 9 февраля 2022, 20:21 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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