Массовая авария в Подмосковье унесла несколько жизней

В среду, 28 декабря, в Подмосковье произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. О деталях ЧП сообщило "Радио 1" со ссылкой на региональный главк МВД. По данным полиции, утром выехавший на "встречку" грузовик столкнулся с четырьмя машинами. ДТП унесло жизни двоих людей, еще трое оказались в больнице.
К слову, водителям Московской области следует быть максимально осторожными в новогодние праздники. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", 31 декабря, а также 1 и 2 января синоптики обещают переменное повышение и понижение температуры, что чревато образованием льда.