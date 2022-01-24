Омские подростки сознались в тройном убийстве

В Омской области полиция задержала двух подростков, подозреваемых в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка. Как сообщает RT, 14-летняя девушка подговорила 17-летнего друга убить ее мать и отчима, так как те были против дружбы с парнем. Подростки заранее продумали план преступления. Молодой человек стащил у знакомого нож для забоя животных, проник в дом и нанес ранения спящим людям.

В результате нападения погибли три человека – мать 14-летней девушки, отчим и ребенок-инвалид. После случившегося подросток взяла своего шестилетнего брата и постучалась к соседям, заявив, что в дом ворвался неизвестный, который убил родителей. Однако в итоге на допросе подростки сознались в преступлении.