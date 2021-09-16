На востоке Москвы произошел пожар в общественной бане

На востоке российской столицы зафиксирован серьезный инцидент. По сообщениям прессы, произошел пожар в общественной бане.
На данный момент пожарные ликвидировали горение, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняют эксперты.
На востоке российской столицы зафиксирован серьезный инцидент. По сообщениям прессы, произошел пожар в общественной бане.
На данный момент пожарные ликвидировали горение, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняют эксперты.
Певицу очень жаль
Ведущая не может прийти в себя
Личная жизнь ведущего окутана тайной
Певица разоткровенничалась
Популярные темы форума
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Всем привет, кто-нибудь помогите
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Совместимость знаков зодиака
Можно ли вернуться к бывшему мужу?