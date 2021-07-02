В центре Москве прогремел взрыв в жилом доме

В прессу попала информация о серьезном инциденте, произошедшем в центре российской столицы. Стало известно, что в жилом доме прогремел взрыв.
На место были направлены сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Даня Милохин
Подскажите проверенную гадалку?1
Критические дни не регулярные
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо
Прямая линия с Путиным
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Измена из-за алкоголя