В Москве произошел крупный пожар

В прессу попала информация о том, что в российской столице произошел крупный пожар. Уточняется, что загорелись гаражи в Ясеневе.
Площадь возгорания составила более ста квадратных метров, передает телеканал "360". Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
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