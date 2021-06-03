В Египте 10 человек погибли из-за конфликта двух семей

Чудовищная трагедия произошла в Египте. Сообщается, что конфликт стал причиной гибели десяти человек.
По данным телеканала "360", одна семья мстила другой за смерть своего близкого. Из-за этого началась стрельба по автомобилю, где находились не только виновники гибели человека, но и посторонние люди. По факту случившегося проводится расследование.
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