Знаменитый индийский актер умер из-за сердечного приступа

Киносообщество потрясено трагическим известием. Из жизни ушел знаменитый индийский актер Раджив Капур.
Известно, что артист не дожил до своего 59-летия. Причиной кончины звезды стал сердечный приступ, сообщает газета The Times of India. Стоит отметить, что актер являлся наследником прославленного режиссера Раджа Капура.
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