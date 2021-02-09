На северо-востоке Москвы в результате взрыва погиб человек

В северо-востоке российской столицы зафиксировано ЧП. Известно, что в одной из жилых квартир произошел взрыв.
По данным телеканала "360", в результате случившегося один человек получил серьезные травмы и скончался. Отмечается, что в квартире находилась мать погибшего, которая не пострадала. На месте ЧП работают экстренные службы.
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