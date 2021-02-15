В Москве умер 94-летний ветеран

В Москве в возрасте 94 лет ушел из жизни ветеран Вагаршак Хачатрян. Пожилой мужчина годами ютился на кухне своей однушки, поскольку вместе с ним в квартире жила дочь, внучка и правнучка, передает "Царьград". Многочисленные обращения пенсионера так и не привели к улучшению жилищных условий – выяснялось, что у жилплощади находили "лишние 40 сантиметров", что ставило крест на выдаче новой квартиры.
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