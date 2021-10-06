Зверски избившие мужчину в московском метро уже привлекались к ответственности

Появились новые данные о злоумышленниках, которые жестоко избили мужчину в московском метро. Стало известно, что двое подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности.
Стоит отметить, что сейчас преступники задержаны. По появившейся информации, решается вопрос о том, чтобы переквалифицировать статью "Хулиганство" в "Покушение на убийство". У пострадавшего сломан нос и кости лица, передает "Радио 1".
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