В Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе

В американском Техасе случилось ЧП. Мировая пресса распространяет данные о том, что неизвестный устроил стрельбу в школе.
По информации сайта VSE42.RU, в результате случившегося пострадало много людей. О погибших появляются противоречивые данные. Некоторые СМИ сообщают, что жертвы есть, другие же утверждают, что обошлось без летальных исходов.
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