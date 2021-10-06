В Воронежской области ребенка-аутиста не пустили на аттракционы

В Воронежской области ребенка с аутизмом не пустили на аттракцион "Гусеница" в торговом центре "Град". Об этом рассказала мама девочки в соцсетях. По словам женщины, дочь обожает аттракционы, поэтому они часто посещают ТЦ. Раньше с доступом проблем не было.
Как сообщает телеканал 360, мать ребенка-аутиста заявила, что на это раз им отказали, сославшись на инвалидность ребенка. Она потребовала от руководства парка развлечений повестить предупреждающую табличку на входе.
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