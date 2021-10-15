В Абхазии во время шторма утонули 2 российских туриста

В Абхазии произошла трагедия. По информации прессы, в Гагре погибли два российских туриста.
Граждане утонули в море во время сильного шторма, передает RT. В данный момент тела умерших находятся в местном морге.
В Абхазии произошла трагедия. По информации прессы, в Гагре погибли два российских туриста.
Граждане утонули в море во время сильного шторма, передает RT. В данный момент тела умерших находятся в местном морге.
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