Жуткое столкновение автобуса с грузовиком в Подмосковье: погибли трое человек

Во вторник неподалёку от подмосковного Павловского Посада произошла смертельная авария. Столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.
ДТП произошло на 72-м километре Горьковского шоссе. В результате происшествия погибли трое человек, ещё пятеро пострадали. Трое из них получили лёгкие травмы и поехали домой, ещё двое были отправлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает RT.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер