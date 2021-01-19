Под Калугой школьный автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Калужской области 19 января произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ с грузовиком. Пострадали не менее двух человек.
ДТП случилось утром на 220 километре автомагистрали М3 "Украина" в Мещовском районе. Известно, что автобус по невыясненной причине врезался в стоящий на дороге большегруз. В салоне находились 15 детей, все они были пристёгнуты ремнями безопасности. Тем не менее, сопровождавшая детей женщина и один ребёнок получили травмы. Школьник был госпитализирован в больницу, сообщает телеканал "360".
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