Очень нелепый провал: в Новосибирске двое мужчин пытались украсть чугунный забор

В Новосибирске задержали двоих злоумышленников, замысливших весьма нелепое преступление. Они попытались украсть чугунный забор из городского парка.
Один из нарушителей выдал себя сам: он оставил автомобиль без номеров с открытым капотом около парка, что привлекло внимание сотрудников госавтоинспекции. При виде стражей порядка мужчина заметно занервничал и вызвал у правоохранителей ещё больше подозрения. Кроме того, он заявил, что ремонтирует генератор отечественной легковушки, хотя при нём не было инструментов. В результате инспекторы осмотрели машину и обнаружили в салоне украденные части забора, сообщает телеканал "360".
Выяснилось, что 28-летний вор и его 22-летний подельник намеревались продать похищенное городское имущество. В отношении них было возбуждено уголовное дело, передаёт телеканал "Царьград".
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