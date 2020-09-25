В Москве грабители вынесли из квартиры имущества на 5 миллионов рублей

В Москве грабители вынесли из квартиры имущества на 5,5 миллиона рублей. Уточняется, что злоумышленники были вооружены.
Примечательно, что когда бандиты увидели в квартире ребенка, они принялись его успокаивать. На данный момент подозреваемые задержаны.
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