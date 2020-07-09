В Люберцах пенсионер пострадал от действий грабителей

В подмосковных Люберцах на пенсионера напали двое грабителей. Злоумышленники применили слезоточивый газ против потерпевшего.

Один из преступников оставил на месте преступления свой телефон, что и позволило правоохранителям задержать подозреваемых. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.