На учениях в США пропали морпехи

Американские военные сообщили о ЧП, случившемся с машиной-амфибией морской пехоты во время учений у побережья Южной Калифорнии, передает RT. Подробности происшествия неизвестны.
Один человек погиб, еще двое пострадали, восемь морпехов пропали без вести. Ведется поисково-спасательная операция.
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