Россиянка с тремя фамилиями пропала без вести

В Кемерово пропала без вести женщина с тремя фамилиями. 68-летнюю Лилию Ивановну знают как Савченко, Трезцову и Степанову. Она ушла в неизвестном направлении.
К поискам приступили члены добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Специалисты отметили, что у пропавшей не исключены проблемы с памятью, ей может потребоваться медицинская помощь.
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