Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
23 июня
Лента новостей
13:35
Россиянка с тремя фамилиями пропала без вести
13:28
Новое обращение Путина к народу: все подробности
13:09
"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
13:07
Шоумен Солнцев ждет от Асмус грязных подробностей развода с Харламовым
13:06
В Подмосковье на двухлетнюю девочку сбросили кафель с балкона
12:52
Синоптик объяснила резкую смену погоды в России
12:48
Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам
12:27
Добронравов из "Сватов" предпочел Театру сатиры собственный бизнес
12:26
Стало известно о романе Харламова с Серябкиной
12:23
В ПФР намерены увеличить средний размер пенсий в России
12:16
Кончаловский рассказал о трудностях в начале карьеры в Голливуде
12:05
"В этой паре все было непросто": стали известны детали расставания Асмус и Харламова
12:05
Режиссер Энтони Бирн сообщил о появлении нового персонажа в шестом сезоне "Острых козырьков"
12:05
Названы лучшие вузы России по версии Forbes
11:54
Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий внутри страны
11:42
Писательница Гузель Яхина о финале сериала "Зулейха открывает глаза": Были обязаны поставить точку
11:32
Ученые встревожены стремительным помутнением вод Байкала
11:25
На Украине высказались о шансах на победу в случае войны с Россией
11:00
Прилучного после развода с Муцениеце подозревают в романе со звездой "Папиных дочек"
10:49
Лукашенко попросил не обзываться: Не надо нас дергать
10:42
Коронавирус в России за сутки выявили у 7 425 человек
10:42
Обнародовано предсмертное желание Децла
10:26
Голикова рассказала о повышении минимальной зарплаты и борьбе с бедностью в России
10:25
В Москве стартовал последний этап снятия коронавирусных ограничений
10:17
Роскачество обнаружило хлороформ в курином филе на российских прилавках
10:17
Заражение крови: названа причина скоропостижной смерти артиста Петрова
10:09
Пригожин намекнул на скелеты в шкафу у разводящихся Асмус и Харламова
10:07
Жена знала обо всем: вскрылись сенсационные подробности о любовнице Ефремова
09:52
Эксперт рассказал о тонкостях использования кондиционера в доме
09:39
Могут перерасти в рак: врач об опасности кондилом
09:25
"У нас серьезные проблемы!": покинувший Россию Крутой сделал заявление
09:21
Путин нашел в фотоархиве подмосковного музея снимок отца
08:43
После развода Асмус заберет у Харламова элитную недвижимость
08:42
В одном из каналов Москвы нашли тело темнокожего мужчины
08:33
Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы
07:50
В России для всех школьников с 1-го по 4-й класс ввели бесплатное питание
07:37
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной
06:03
Ходченкова напугала народ худобой
04:01
Кейт Миддлтон нарядила детей в дешевую одежду для фото
02:00
Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ
00:21
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 июня 2020 года
22:04
Лукашенко обратился к военным на фоне массовых протестов в Белоруссии
21:58
Элджей похвастался штрафами за превышение скорости
21:50
Алсу сообщила о тяжелом диагнозе ребенка: Не могу спокойно спать!
21:27
Экономист назвал четыре способа накопить на большую пенсию
21:24
Известная поэтесса дала очевидный совет "жизнерадостному пьянице" Ефремову
20:44
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
20:34
Лукашенко рассказал об отсутствии демократии
20:10
Экс-возлюбленный Виктории Бони борется за свою жизнь: Превратился в скелет!
19:33
Блюменкранц и Левченко из "Дома-2" назначили день свадьбы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
Происшествия

В Подмосковье на двухлетнюю девочку сбросили кафель с балкона

прочитано 239 раз

В Балашихе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как на нее с балкона упал кусок кафеля. Его сбросили с высоты пятого этажа школьники в возрасте около 11 лет. Малышка госпитализирована.

Подростки не убедились, что под окнами нет прохожих, и решили побаловаться. Специалисты опросили соседей и самих нарушителей порядка. Проводится проверка.

Автор: 23 июня 2020, 13:06 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине высказались о шансах на победу в случае войны с Россией
Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы
Лукашенко попросил не обзываться: Не надо нас дергать
Хвастливым украинцам пригрозили ответным ударом

Шоу-бизнес

"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
Шоумен Солнцев ждет от Асмус грязных подробностей развода с Харламовым
Стало известно о романе Харламова с Серябкиной
Кончаловский рассказал о трудностях в начале карьеры в Голливуде

Проишествия

Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Обнародовано предсмертное желание Децла

Певец мечтал о будущем
Шоу-бизнес

Заражение крови: названа причина скоропостижной смерти артиста Петрова

Сепсис – штука опасная
Политика

Лукашенко попросил не обзываться: Не надо нас дергать

Президент выступил перед оппозицией
Шоу-бизнес

Жена знала обо всем: вскрылись сенсационные подробности о любовнице Ефремова

Актер не скрывал роман

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+