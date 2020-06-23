В Подмосковье на двухлетнюю девочку сбросили кафель с балкона

В Балашихе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как на нее с балкона упал кусок кафеля. Его сбросили с высоты пятого этажа школьники в возрасте около 11 лет. Малышка госпитализирована.
Подростки не убедились, что под окнами нет прохожих, и решили побаловаться. Специалисты опросили соседей и самих нарушителей порядка. Проводится проверка.
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