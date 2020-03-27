Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета

С рейса Москва-Омск сняли одного из пассажиров. Уточняется, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
По данным "Пятого канала", злоумышленнику грозит административная ответственность. Также сообщается, что ранее гражданин был неоднократно судим.
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