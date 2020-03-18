В Подмосковье на месте снесенного дома обнаружили человеческие останки

В деревне Лысково Московской области на месте снесенного дома обнаружили человеческий скелет. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Установлено, что останки принадлежат мужчине. По предварительной версии, он умер около семи лет назад, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
А вы бы могли дружить с бывшим?
Путанила
одиночество