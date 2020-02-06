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Происшествия

Есть погибшие: В Италии поезд с пассажирами на полном ходу сошел с рельсов

прочитано 437 раз

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд. По последним данным, пострадали 30 человек, двое погибли. 

У большинства получивших ранения травмы легкие. На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины аварии устанавливаются, пишет телеканал "360".

6 февраля 2020, 10:48

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