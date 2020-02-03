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Происшествия

Пассажирский самолет не долетел до Москвы из-за драки пилотов

прочитано 729 раз

Самолет, летевший из Парижа в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за потасовки в кабине пилотов и холода в салоне.

Лайнер должен был вылететь из аэропорта Шарль-де-Голь в 00:45 мск и сесть в Шереметьево. Самолет вывели на полосу, но в кабине пилотов началась драка. "Наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов", – цитирует очевидца телеканал "360". После потасовки лайнер все же взлетел, но на борту было так холодно, что уже через час было решено вернуться в Париж.

3 февраля 2020, 10:13

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