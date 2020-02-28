В Париже произошел крупный пожар на вокзале

В Париже произошел крупный пожар в районе Лионского вокзала. На месте работают спасатели.
Возможная причина произошедшего – поджог. По предварительной информации, все могло случиться из-за протестующих выходцев из Конго, которых возмутил приезд певца из этой страны, пишет телеграм-канал Mash.
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